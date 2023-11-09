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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عامل خراطة حول ورشته لتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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فتحت نيابة  جنوب الجيزة التحقيق مع مالك ورشة خراطة، لإتهامة بتحويل ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك ورشة خراطة، بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة اعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف الورشة وأمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 طبنجات معدلة، 4 خزائن طبنجة، 4 فرد محلى، عدد من الطلقات، كمية من أجزاء وأدوات التصنيع"، وتم اقتياده إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حبس عامل خراطة متهم بتحويل ورشته لتصنيع الأسلحة بالجيزة ورشته لتصنيع الأسلحة