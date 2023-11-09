دون وقوع إصابات.. انهيار سقف منزل بقرية سنوفر في الفيوم

انهار سقف غرفة منزل مكون من طابقين، اليوم الخميس، بقرية سنوفر بمحافظة الفيوم، دون وقوع أي إصابات، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

انهيار منزل في قرية سنوفر

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وعلى الفور انتقل رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم، إلى موقع المنزل المُنهار، حيث جرى قطع المياه والكهرباء عنه، ومعاينة المنازل المجاورة، لبيان وجود تصدعات من عدمه في باقي المنازل، كما انتقلت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى المنزل لمعاينة باقي العقار.

وجار تحرير محضر بالحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.