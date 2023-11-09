اقتصادية النواب: حملة السيسى راعت الظروف الاستثنائية وأكدت على دعم القضية الفلسطينية

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، يعكس اهتمامه بالظروف والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، قائلا: القرار عبر عن تقدير المرشح الرئاسي للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة، وبقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث السياسية والمستجدات الإقليمية والمحلية.

وتابع “القطامي”: وفيما دعوة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالى قطاع غزة، خطوة مهمة تعكس تقدير المرشح الاستثنائى للظرف الاستثنائى الذى تمر به المنطقة، ومزيد من الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحملة تعمل وفقا لأطر حديثة وأساليب مبتكرة وجديدة على المجتمع المصرى.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوات التي اتخذتها الحملة اليوم بناء على توجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، إجراءات تعكس تقدير المرشح عبد الفتاح السيسى للأوضاع الراهنة وما تمر به المنطقة من تحديات، ودعمه المطلق للقضايا الإنسانية في المنطقة وخاصة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وما يتعرض له من مجازر في حق المواطنين الأبرياء، مشددا على ضرورة تكاتف كافة منظمات المجتمع المدني من أجل استمرارية الدعم الإنساني لأهالي غزة، وإمدادهم بكافة سبل الإعاشة لمواجهة ما يتعرضون له.