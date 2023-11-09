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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الأوقاف والمفتي يدعمان مواقف شيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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أجريا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على رأس وفد من قيادات الوزارة يضم الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، زيارة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ لتأكيد دعمهم لمواقف فضيلته تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد  وزير الأوقاف عقب اللقاء، المواقف الثابتة للأزهر والأوقاف والإفتاء برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لتصفية قضيتهم، وأن سيناء خط أحمر.

وصرح بأنه يرفض كل الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة المتكررة على الشعب الفلسطيني ، واستهداف النساء والأطفال والمدنيين العزل، وسياسة الحصار والتجويع، مناشدين المؤسسات الدولية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مجازره في فلسطين بصفة عامة وغزة بصفة خاصة .

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أحمد الطيب شيخ الأزهر الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور شوقي علام الشعب الفلسطيني