ويجز يثير قلق الجمهور حول تواجده في غزة

شارك مطرب الراب ويجز جمهوره صورة لسماء غزة عبر حسابه على تطبيق "انستجرام" وحدد موقعه بأنه متواجد هناك مما أثار التساؤلات حول تواجده في منطقة خطرة جراء القصف الخاشم الإسرائيلي.

واختتم ويجز مؤخرا جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، في لوس أنجلوس يوم 6 من نوفمبر الجارى، وذلك بعد إحيائه حفله الأول في تورنتو، والثانى في مونتريال، وحفله الثالث نيويورك، وحفله الرابع في واشنطن، والخامس في فلوريدا، والسادس في هيوستن.

وكان ويجز قد أعلن عن جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، التى بدأها في تورنتو، وتبرع بجزء من أرباح الجولة لدعم فلسطين.