بالفيديو.. طرح أوبريت "يا فلسطين" لنجوم الأغنية الشعبية

طرح عدد من نجوم الغناء الشعبي أوبريت “يا فلسطين”، وهو العمل الذي يأتي في ظل الاوضاع الحياتية الصعبة على الشعب الفلسطيني في ظل الحرب عليهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي من أول شهر أكتوبر الماضي .

الاغنية يشارك فيها عدد كبير من مطربي الغناء الشعبي ومنهم حمادة الليثى وحنان احمد، احمد عامر، محمد سلطان، عمرو سلامة، احمد الباشا، حمزه الصغير، اسامة عوض ، يارا حبيب، حمدى امام .

والابريت حقق ما يقارب الربع مليون مشاهدة عقب طرحه بأيام قليلة على موقع يوتيوب وهو من كلمات سامح الكومى، الحان حماده المهدى، توزيع نوار البحيرى، هندسة صوتية محمد جودة، مدير تصوير محمود نانسى مونتاج واخراج احمد تيمو .

وأكدت الجهة المنتجة للاغنية أنه سيجري تخصيص إجمالي أرباح أوبريت «يا فلسطين»، وكذلك أجور الفنانين المُشاركين، إلى أهالي غزة، تضامنًا مع الفلسطينين .

وكانت كلمات الاغنية كالتالي..

“يافلسطين انتي لينا ومش هياخدك حد غيرنا يافلسطين مهما يحصل بكرة تاني هترجعيلنا قلبنا محروق عليكي مالي عمال يجرا ليكي مهما عملوا ومهما حاولو ربنا معاكي وحاميكي انتي عرضي وارضي ياللي جوا في قلوبنا تملي بكرة نتجمع في غزة وبكرة في الاقصي نصلي بناسها الطيبين مسيرها بكرة اي محنة تعدي ومن خيرها هناكل حتي لو كان رغيف هيقضي وهنعدي الظروف”.