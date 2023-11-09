الاحتلال الإسرائيلي يعلن إمكانية التوصل لهدن تكتيكية بأوقات وأماكن محددة بغزة

الخميس 09/نوفمبر/2023 - 03:27 م

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري، إنه لن يكون هناك وقفا كليا لإطلاق النار في قطاع غزة، وهذا فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار الجارية حاليا بين عدة أطراف عربية ودولية وفلسطينية.

وتابع خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه من الممكن التوصل إلى هدن تكتيكية لأغراض إنسانية في شمال القطاع، حيث ستكون تلك الهدن محددة الوقت والمكان.

وتشهد الأيام الحالية مفاوضات بوساطة مصرية وقطرية، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بإنه تم التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام، مضيفة أنه خلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية.