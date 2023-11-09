جامعة الفيوم تعقد لجنة لتقييم دراسات الجدوى لمبادرة الطالب المنتج

عقدت لجنة تقييم دراسات الجدوى المقدمة من الطلاب المنتجين والمشاركين فى مبادرة الطالب المنتج بجامعة الفيوم، اليوم الخميس، بهدف الحصول على الدعم الممول من وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم،مستشار وزارة التضامن الاجتماعى ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، وفى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الفيوم وضمن مبادرة الطالب المنتج التى أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعي بالجامعات المصرية.

شكلت اللجنة برئاسة الدكتور فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كل من: الدكتور كمال غلاب أستاذ الإحصاء بكلية الزراعة ومدير نادي ريادة الأعمال بجامعة الفيوم، الدكتور هاني عبد البديع، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مصطفي هلال مسئول ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أسماء عبد القادر منسق وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم.

المشروعات المنتجة

استقبلت اللجنة عدد من المشروعات المنتجة من الطلاب المتقدمين من الكليات المختلفة ( الآثار – الحقوق – التربية النوعية - العلوم – الزراعة – الخدمة الاجتماعية - الآداب)، والتى شملت عددًا من المشروعات المختلفة (صناعة الصبغات والملونات الطبيعية – منتجات الريزن – الإكسسورات والحلى - التوك– الشموع – التطريز- الشنط اليدوية – تجفيف الخضروات والفاكهة– الكروشيه).

تم تقييم المشروعات وعرض كل طالب ملخصًا لفكرة مشروعه، كما تم اختيار المشروعات الفائزة للحصول على الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى بقيمة تتراوح من عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألفاً للمشروع الواحد.

يذكر أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة قاما بتقديم برنامج تدريبي متكامل من الورش والتدريبات المهنية، فى إطار المبادرة منذ شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر 2023، لتأهيل الطلاب على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال سلسلة متكاملة من الأنشطة والتدريبات المهنية والحرفية.

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