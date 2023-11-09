برلماني: توجيهات السيسى بتخفيض أموال الدعايا الانتخابية وتوجيهها لأهالي غزة تأكيد على "إنسانيته"

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بإعلان حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية له نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار ليس بجديد على الرئيس السيسي فدائما يحرص على ترشيد الإنفاق واستغلال الأموال في أمور تمس صالح المواطن البسيط.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضرورة اتحاد كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لجمع التبرعات للمساهمة في تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن دعوة الرئيس السيسي للأحزاب والمؤسسات المؤيدة والداعمة له بالتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالي غزة تأكيد على إنسانية الرئيس السيسي وتأكيد على استمرار دعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.

يشار إلى أن المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قال أنه المرحلة المقبلة صدر لنا توجيه واضح من المرشح الرئاسي ونظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد قرر بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية .

كما دعت الحملة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة التي كانت تنوى إلي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها الي حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمنعقد الآن بمقر الحملة الرسمي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وسط حضور إعلامي مكثف.

وأعلنت الحملة الرسمية بدء الدعاية الرسمية اليوم، وذلك بعدما أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد بدء الحملات الرسمية والدعاية اليوم 9 نوفمبر، وفقًا للجدول الزمني المعد من قبل.

وقد أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.