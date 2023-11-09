الاثنين.. انطلاق معرض التعليم في روسيا بالقاهرة

ينظم البيت الروسي بالقاهرة معرض "التعليم في روسيا" في الحادية عشر صباح يوم الاثنين 13 نوفمبر الجاري بدار القوات البحرية " Fleet club، والذي يستمر حتى السادسة مساءا بحضور وفد كبير من روسيا يمثل أكبر الجامعات الروسية، حيث تقوم كل جامعة بتقديم عرضا متكاملا عن كلياتها وتخصصاتها، وإمكانية التواصل مع الجامعة.

ويشير مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، إلي ان هذا المعرض الكبير الذي يُنظم برعاية الوكالة الفيدرالية للتعاون الانساني الدولي بحضور عدد كبير من الجامعات الروسية يعكس الاهتمام الروسي تجاه الشباب المصري وتشجيعهم للالتحاق بالجامعات الروسية في كافة التخصصات.

وأكد جاتين ان الدعوة موجهه ليس فقط لطلاب المرحلة الثانوية من الراغبين في الالتحاق بمرحلة البكالوريوس، ولكن ايضا للراغبين في الالتحاق بالماجستير والدكتوراة.

كما ان هناك فرصة لخريجي الجامعات الروسية للحصول على فرص لرفع المستوى التأهيلي في تخصصاتهم من خلال العودة لاستكمال الدراسة بالجامعات الروسية.

وأشار مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر الى ان اللجنة المنظمة لمعرض التعليم في روسيا ترحب ايضا بحضور الأهالي للإجابة عن كافة استفساراتهم، والمتعلقة بطبيعة الحياة والدراسة في روسيا، علما بأن معرض التعليم في روسيا سوف يكون في القاهرة ليوم واحد فقط وهو يوم الاثنين 13 نوفمبر الجاري، على ان ينتقل في اليوم التالي الى مدينة الاسكندرية.