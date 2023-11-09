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الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تربح 16.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس

البورصة
البورصة
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ارتفعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 16.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.632 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.36%، ليغلق عند مستوى 24,312.92 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 4,658.98 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.11%، ليغلق عند مستوى 6,908.99 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 0.92% ليغلق عند 29,341.4 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.37%، ليغلق عند مستوى 10,349.39 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX ESG  بنسبة 1.18%، ليغلق عند مستوى 4,054.48 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 243.3 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 249.3 مليون جنيه. 

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 4.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.3 مليار سهم، من خلال 133.6 ألف صفقة منفذة.

البورصة ختام التعاملات