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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بالصور.. وزير التجارة يتفقد أجنحة المعرض الأفريقي للتجارة البينية

جانب من المعرض
جانب من المعرض
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تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أجنحة المعرض الأفريقي للتجارة البينية برفقة كانايو أواني، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، و مي عسل رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، و أيمن الزغبي مدير إدارة الاستثمارات بالبنك.

المعرض

وأشاد الوزير بجودة المعروضات والتنظيم الجيد لأجنحة الدول المشاركة والتي تبلغ 75 دولة، وبمشاركة أكثر من 1600 عارض في مجالات تتضمن الزراعة والتصنيع الزراعي، والمنسوجات، وصناعة السيارات، والإنشاءات والبنية التحتية، والسلع الاستهلاكية، والصناعات الإبداعية، والتعليم، والطاقة، والهندسة، والتمويل، والصحة والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والنقل، والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

جانب من المعرض

وأكد سمير تطلع مصر لتحقيق المعرض النجاح الذي يليق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية وأن يسهم في عقد صفقات تجارية واستثمارية تصب في صالح اقتصادات كافة الدول الإفريقية وكذا شركاء التنمية الدوليين.

جانب من المعرض
المعرض الإفريقي للتجارة البينية وزير التجارة يتفقد أجنحة المعرض الأفريقي للتجارة البينية مكانة مصر الإقليمية والعالمية عقد صفقات تجارية واستثمارية شركاء التنمية الدوليين