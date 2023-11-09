محافظة الجيزة ترفع 500 حالة تعد للمقاهي بشارع المريوطية

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع فيس بوك شكوي المواطنين من وجود مقاهي متعدية علي نهر الطريق وارصفة المشاة بوضع الكراسي والترابيزات مما يسبب إعاقة لحركة سير المشاة وغير ملتزمة بمواعيد الغلق وتحدث إزعاجا كبيرا بشارع المريوطية بين شارعي الهرم والملك فيصل نطاق حي الطالبية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية ومدير شرطة المرافق بشن حملة مكبرة بالمنطقة محل الشكوي وإزالة كافة المخالفات والتعديات الخاصة بالمحال والمقاهي والكافيهات من الطريق العام مع المرور الدوري لعدم تكرار المخالفة.

ووجهت محافظة الجيزة حملة أسفر عنها رفع ومصادرة حوالي ٥٠٠ حالة إشغال متنوعة شملت كراسي وترابيزات وشيشة وعدد ِمن المنشآت الأخري مع التنبيه بعدم تكرار المخالفة مجددا لتلاشي الغلق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.