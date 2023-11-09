السبت.. قطع المياه عن عدد من قرى إهناسيا ببني سويف لأعمال تطهير الخزان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى ( ننا، منشأة عبد الصمد ، وش الباب ،أبو شهبة ) مركز إهناسيا، يوم السبت المقبل 11 نوفمبر الجاري، اعتبارًا من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً ، وذلك للقيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة منشأة عبد الصمد.

وتقدم الشركة اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة.

وناشدت المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.