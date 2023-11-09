النمسا تقدم حزمة جديدة من المساعدات لقطاع غزة بقيمة 2 مليون يورو

قررت النمسا، اليوم الخميس، تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأهالي قطاع غزة بقيمة 2 مليون يورو عن طريق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية النمساوية اليوم بأن وزيرة الاندماج في النمسا سوزانا راب تشارك في مؤتمر باريس الدولي حول غزة المنعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار البيان إلى أن النمسا تعمل بشكل وثيق مع شركائها في المنطقة، لضمان إمكانية تقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين، حيث من الضروري أن يصل هذا الدعم إلى المحتاجين.

ونقل البيان عن وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج تأكيده أن بلاده تعمل مع منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا والتي تعرف الاحتياجات المحلية بشكل أفضل "ومن خلال القيام بذلك فإننا نضمن أن دعمنا سيصل للسكان المدنيين الفلسطينيين".

وأشار بيان الخارجية النمساوية إلى أن المساعدات الجديدة تدعم الاتحاد الدولي لأبحاث السلام في عمله للتخفيف من حالة الطوارئ الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين على الأرض كما تدعم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر حتى يتمكن من الاستجابة للوضع الحالي بأفضل طريقة ممكنة، وبهذه الطريقة فإنها تقدم أيضًا مساهمة كبيرة في استقرار البلدان المجاورة.