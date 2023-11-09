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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 12 فلسطينيا إثر قصف منزل بغزة.. والاحتلال يقصف الجنوب اللبناني

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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استُشهد 12 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في "دير البلح" وسط قطاع غزة. 

وأفادت مصادر بارتفاع عدد الشهداء في استهداف طائرات الاحتلال لمنزل آخر في بلدة "القرارة" شمال خان يونس جنوب قطاع غزة إلى خمسة شهداء. 

 

وعلى صعيد آخر.. واصلت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بلدات "رامية" و"عيتا الشعب" و"بيت ليف" في جنوب لبنان. 

 

وقصفت قوات الاحتلال بالقذائف الحارقة بلدتي "رامية" و"عيتا الشعب"؛ ما تسبب بنشوب حرائق في الأحراش. 

 

وتتعرض أطراف بلدتي "رامية" و"بيت ليف" للقصف الإسرائيلي دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما تشهد منطقة الحدود اللبنانية اعتداءات إسرائيلية متواصلة تطال القرى الحدودية

 

والاحتلال الإسرائيلي قصف منزل بغزة