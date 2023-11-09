مشروعك المنوفية: توفير 42 فرصة عمل بتمويل 4 ملايين جنيه خلال شهر أكتوبر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مؤشرات الأداء بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" للتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة أمام الشباب لضمان الاستفادة من مزايا المشروع القومى كونه إحدى المبادرات الهامة لترسيخ ثقافة العمل الحر.

و أشار محافظ المنوفية إلى أن برنامج " مشروعك " ساهم خلال شهر أكتوبر الماضى في توفير 42 فرصة عمل بنطاق المحافظة من خلال تنفيذ وإقامة 20 مشروع متنوع بإجمالى تمويل ما يزيد عن 4 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ، أنه تم تقديم التدريب الفني والإداري للمتقدمين الراغبين في الحصول على القروض لاقامة العديد من المشروعات فى المجالات الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، وكذا توفير الاستشارات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات المستهدفة لضمان الحفاظ على استمرارية تلك المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات.

ومن جانبه ثمن المحافظ مجهودات وزارة التنمية المحلية ودورها البارز في دعم جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج، موجهاً القائمين على برنامج " مشروعك " باستمرار تكثيف الحملات التوعوية لتعريف الشباب بمزايا البرنامج، والمتابعة المستمرة والمرور الميداني لكافة المشروعات لتذليل العقبات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من كافة أوجه المشروع.