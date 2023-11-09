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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زراعة 157 شجرة مثمرة بمركز مطاي ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير

ضمن مبادرة 100 مليون
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة زراعة 157 شجرة مثمرة بمركز مطاي
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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي، انه يجري اليوم الخميس استكمال أعمال تنسيق وزراعة ورى الأشجار ونظافة الحشائش ورفعها بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 157 شجرة مثمرة وزينة بالطريق الدائري أمام مداخل قريتي "مطاي البلد" و"كوم مطاي"، كما أكد أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مبادرة 100 مليون شجرة محافظة المنيا مواجهة التغيرات المناخية المبادرة الرئاسية للتشجير