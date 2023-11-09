تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة المواقع الأثرية بالأقصر وأسوان

تشهد بعض المواقع الأثرية بمحافظتي الأقصر وأسوان عدد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف مايأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه جاري العمل بهذه المشروعات بالتوازي، بما يساهم في الإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على توفير مقاصد سياحية متميزة للسائحين القادمين لزيارة مصر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة والتي أطلقتها الوزارة.

وفي هذا السياق قام العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف بجولة تفقدية للمشروعات الجارية بمحافظتي الأقصر وأسوان، لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر المستجدات بها.

ففي محافظة الأقصر، تضمنت الجولة. منطقتي وادي الملوك والملكات ومدينة هابو والدير البحري والقرنة ودير المدينة والتي تشتمل أعمال التطوير بها بعض أعمال الترميم الدقيق بالمقابر والمعابد الموجودة بها، وتوفير لوحات إرشادية بالمواقع الأثرية وعمل مسارات للزيارة وتطوير دورات المياه وعمل برجولات خشبية لاستراحة الزائرين من المصريين والسائحين، كما حرص على متابعة سير العمل بمنظومة بوابات التذاكر الالكترونية لتسهيل دخول وخروج الزائرين من المصريين والسائحين.

كما شملت الجولة زيارة معابد الكرنك بالبر الشرقى لمتابعة الأعمال الجارية بها والتي تتمثل في أعمال الترميم الدقيق لصالة الأعمدة الكبرى وكذلك التغطية الخشبية للجزء الشرقي من صالة الأعمدة الكبرى الجنوبية وكذلك إحلال وتجديد مسارات الزيارة من أرضيات حجر رملى، كما تم زيارة متحف الأقصر وما به من أعمال تطوير.

وفي محافظة أسوان شملت الجولة زيارة معبد إدفو ومتابعة أعمال تطوير الأسوار الخارجية للمعبد وتجهيز أرضيات أماكن انتظار السيارات والمركبات السياحية وذلك لتسهيل عملية الدخول للزائرين، وكذلك أعمال تجهيز غرفة الحريق وعمل شبكتي إطفاء وإضاءة حديثة بما يتماشي وطبيعة المعبد الأثرية، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من إحلال وتجديد دورات المياه وتجهيز الموقع لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم من ممرات ودورات مياه.

كما تضمنت الجولة أيضا مشروع تطوير المسلة الناقصة ومعابد فيله وكلابشة والتي تمثلت أعمال التطوير بها في تهذيب الموقع العام وإنشاء غرفه للتذاكر وإعداد مسارات الزيارة للزائرين من ذوي الهمم لتسهيل الحركة لدخول المعبد وكذا أعمال الإضاءة الداخلية والموقع العام والمنطقه المحيطه، فضلا عن تفقد متحف النوبة ومتابعة الأعمال به والمتمثلة في أعمال رفع كفاءة منظومة التكييف المركزي للمتحف ورفع كفاءة شبكة الإضاءة التخصصية والخدمية للمتحف وفتارين العرض وأعمال رفع كفاءة بعض الممرات الحجرية والخشبية.