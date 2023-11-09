ads
الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شكري: مصر تعتبر التلكؤ في وقف نزيف الدم الفلسطيني مشاركة في جرائم ضد الإنسانية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن ما نشهده الآن يؤكد يقيناً أن تسوية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني لن تتم إلا بناء على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف سامح شكري خلال كلمة مصر في مؤتمر دولي في باريس حول الحرب، أن مصر حذرت من مغبة وصول الصراع إلى هذا المنحنى الخطير، وسعت في تواصلها المكثف مع مختلف الأطراف من أجل وقف السياسات الأحادية التي أشعلت النزاع.

وتابع: مصر ترفض بشكل قاطع ما تنتهجه بعض الدول من سياسات مزدوجة المعايير إزاء الحرب الجارية، وتؤكد أن النفس البشرية واحدة في كل مكان سواء كان في إسرائيل أو في فلسطين، والتلكؤ في وقف نزيف الدم حالياً يعد مشاركة في تحمل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.

 

سامح شكري وزير الخارجية تسوية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني مؤتمر دولي في باريس