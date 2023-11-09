شكري: مصر تعتبر التلكؤ في وقف نزيف الدم الفلسطيني مشاركة في جرائم ضد الإنسانية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن ما نشهده الآن يؤكد يقيناً أن تسوية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني لن تتم إلا بناء على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف سامح شكري خلال كلمة مصر في مؤتمر دولي في باريس حول الحرب، أن مصر حذرت من مغبة وصول الصراع إلى هذا المنحنى الخطير، وسعت في تواصلها المكثف مع مختلف الأطراف من أجل وقف السياسات الأحادية التي أشعلت النزاع.

وتابع: مصر ترفض بشكل قاطع ما تنتهجه بعض الدول من سياسات مزدوجة المعايير إزاء الحرب الجارية، وتؤكد أن النفس البشرية واحدة في كل مكان سواء كان في إسرائيل أو في فلسطين، والتلكؤ في وقف نزيف الدم حالياً يعد مشاركة في تحمل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.



