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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يوضح سبب ضم فتوح وصبحي لمعسكر المنتخب

روي فيتوريا
روي فيتوريا
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قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إن إيقاف ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح من جانب إدارة ناديهما، ليس قرارا نهائيا، وبالتالي تم ضمهما لقائمة المنتخب.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، أشار فيتوريا إلى أنه بعد صدور قرار نهائي من الزمالك في التحقيق مع اللاعبين، قد يكون هناك قرار آخر بشأنهما من جهاز المنتخب مستقبلا.

وعن ضم محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي، أوضح فيتوريا أن اللاعب مستواه تحسن في الفترة الأخيرة، موضحا أن شريف تواجد في معسكر سبتمبر ولم يشارك مع المنتخب وقتها، وغاب عن معسكر أكتوبر لصعوبة مشاركته.

وتطرق فيتوريا للحديث عن أحمد حسن كوكا واستبعاده من قائمة المنتخب قائلا: إن اللاعب لم يشارك في آخر مباراتين، مؤكدا إعجابه باللاعب منذ أن كان يلعب في البرتغال.

وأضاف أنه كان يفكر في ضم كوكا وقتها لصفوف بنفيكا، الذي كان يشرف هو على تدريبه وقتها.

روي فيتوريا محمد صبحي أحمد فتوح قائمة المنتخب