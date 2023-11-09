الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء مدينة جنين إلى 8 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء مدينة جنين إلى 8 شهداء بالإضافة إلى أكثر من 14 إصابة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مدينة جنين، ودارت مواجهات مع الشبان. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر أمنية لــ"وفا"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 70 آلية عسكرية ترافقها 4 جرافات عسكرية من نوع (D9)، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت أن طائرة مروحية وطائرات استطلاع ترافق قوات الاحتلال في اقتحام مدينة جنين، التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة. بعد مداهمة عدد من المنازل، كما أن وحدات خاصة "مستعربون" اقتحموا أحياء من المدينة.