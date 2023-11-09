فيتوريا عن عرض اتحاد جدة: مازالت هناك طموحات مع منتخب مصر



تحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن العروض التي يتلقاها خلال الفترة الأخيرة، وكان من بينها التقارير التي ربطت اسمه بتدريب اتحاد جدة السعودي، بعد إقالة نونو سانتو.



وقال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: بالطبع أتلقى عروضا بسبب العمل الخاص بي، وهذا طبيعة العمل، ولكن أنا سعيد مع منتخب مصر ولدي طموحات كبيرة مع الفراعنة.



وأضاف: سعيد للغاية في منتخب مصر، ولديّ أهداف أرغب في تحقيقها ووقت ما أشعر أنه ليس لدي طموحات سأرحل.



وقال عن عمر مرموش: أنا سعيد بما يقدمه خلال الفترة الأخيرة مع فريقه في الدوري الألماني، ولكنه يلعب كل أسبوع خميس ويوم الأحد لذلك هناك اختبار بدني عليه يوم الانضمام للمنتخب، ولكن سعيد بتوهج عمر مرموش.

