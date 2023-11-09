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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا عن عرض اتحاد جدة: مازالت هناك طموحات مع منتخب مصر

روي فيتوريا
روي فيتوريا
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تحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن العروض التي يتلقاها خلال الفترة الأخيرة، وكان من بينها التقارير التي ربطت اسمه بتدريب اتحاد جدة السعودي، بعد إقالة نونو سانتو.

وقال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: بالطبع أتلقى عروضا بسبب العمل الخاص بي، وهذا طبيعة العمل، ولكن أنا سعيد مع منتخب مصر ولدي طموحات كبيرة مع الفراعنة.

وأضاف: سعيد للغاية في منتخب مصر، ولديّ أهداف أرغب في تحقيقها ووقت ما أشعر أنه ليس لدي طموحات سأرحل.

وقال عن عمر مرموش: أنا سعيد بما يقدمه خلال الفترة الأخيرة مع فريقه في الدوري الألماني، ولكنه يلعب كل أسبوع خميس ويوم الأحد لذلك هناك اختبار بدني عليه يوم الانضمام للمنتخب، ولكن سعيد بتوهج عمر مرموش.
 

منتخب مصر اتحاد جدة روي فيتوريا