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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف عدد من الطرق.. صور

رصف الترع بمحافظة
رصف الترع بمحافظة الجيزة
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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب تنفيذ الأحياء والمراكز والمدن للمشروعات المدرجة في الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

واطلع محافظ الجيزة علي المشروعات بمدينة الحوامدية حيث يتم استكمال الأعمال بشارع متولي الشعراوي و نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف من مياه الشرب والصرف الصحي والكابلات الكهربائية وتأهيل الشارع استعداداً لوضع طبقه السن للبدء في عمليه الرصف والتطوير . 
 

كما تابع محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أبو ربع بمركز ومدينة البدرشين والذي تم وضع طبقة السن بالطريق وجاري التجهيزات  اللازمة لوضع طبقه الرصف الاولي الرابطة. 
 

وفي نفس الإطار تابع المحافظ أعمال رصف الطبقة الثانية للأسفلت بشارع ترعه الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر بحي العمرانية والتي تم تنفيذها من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبري .
كما تابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع سليم بحي الهرم والمدرج ضمن عدداً من الطرق المقرر تطويرها في مشروعات العام المالي الجاري حيث تم وضع طبقه الرصف الرابطة بالشارع وجاري استكمال الأعمال.

محافظ الجيزة رصف طرق ترعة الزمر ومتولي الشعراوي وسليم وأبو ربع العمرانية والحوامدية والبدرشين والهرم الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٣ ٢٠٢٤