تكريم طالبة الوادي الجديد المتأهلة للمرحلة النهائية بجائزة الدولة للمبدع الصغير

جرى اليوم الخميس تكريم التلميذة ملك مصطفى فوزى بمدرسة القلعة الابتدائية بالخارجة وذلك لمشاركتها المتميزة وتصعيدها ضمن المتأهلين للمرحلة النهائية بجائزة الدولة للمبدع الصغير في فرع تأليف الشعر لعام2022 - 2023م .

وجاء ذلك وفقا لتوجيهات سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد وحرصه على تشجيع طلاب المحافظة على التميز والإبداع.

وجه سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الشكر والتقدير لإدارة الموهوبين والتعلم الذكى للجهد المبذول فى دعم طلاب المحافظة للمشاركة بالمسابقة . ويهنئ المهندس سيد التلميذة ملك وأسرتها متمنيا لها مزيد من النجاحات.