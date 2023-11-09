جامعة بنها تستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالجامعات الحكومية والذي عقد فى رحاب مقر جامعة بنها بالعبور.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته باستضافة جامعة بنها لاجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، موجها التحية لأعضاء المجلس والسادة الحاضرين.

واستعرض رئيس الجامعة في كلمته رؤية ورسالة جامعة بنها العلمية والبحثية والامكانيات التى يتميز بها مقر العبور حيث يضم مجموعة من البرامج المتميزة لخدمة متطلبات سوق العمل.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير أن الاجتماع ناقش بعض الموضوعات الخاصة بقطاع شئون التعليم والطلاب في الجامعات الحكومية.

من ناحية أخرى أشاد المجلس بالبنية التحتية لجامعة بنها وخططها المستقبلية بمقر الجامعة بالعبور.