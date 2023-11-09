انطلاق المناظرة الثالثة لمرشحي الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية

انطلقت المناظرة الثالثة، بين خمسة مرشحين يسعون لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الاخبارية".

وبدأت المناظرة، اليوم الخميس، التي شارك فيها كل من السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، والحاكم السابق لولاية نيوجيرسي كريس كريستي، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسيناتور تيم سكوت.

ويتواصل غياب الرئيس السابق دونالد ترامب، عن المناظرات التي تجمع منافسيه الطامحين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، لمنافسة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 2024، والذي من المرجح أن يكون الرئيس الحالي جو بايدن.

ويخوض المرشحون الجمهوريون سلسلة انتخابات تمهيدية تنطلق في 15 يناير المقبل، لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية قبل الانتخابات العامة في نوفمبر 2024.

جدير بالذكر أن المناظرة الأولى لمرشحي الحزب الجمهوري انطلقت في أغسطس الماضي وتخللها العديد من التراشقات بين المرشحين.. في حين انطلقت المناظرة الثانية في سبتمبر الماضي بين سبعة مرشح