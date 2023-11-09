وكيل تعليم الوادي: لا تهاون مع أى تقصير فى أداء الواجب الوظيفي

فاجأ سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، مدرسة الخارجة الرسمية المتميزة للغات يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية.

كما تابع مدى الانضباط الإدارى بالمدرسة وانتظام سير منظومة العمل، والتزام الجميع بجميع المهام المكلفين بها.

وشدد وكيل تعليم الوادي بضرورة إلتزام الجميع من حيث الإنضباط الإدارى وسيتم التعامل بكل حزم وقوة مع من يهمل فى أداء واجبه الوظيفى على الوجه الأكمل ، فلا تهاون مع اى مقصر فى أداء العمل قد يتسبب فى الإضرار بمصلحة الطالب.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.