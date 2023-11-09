حملة السيسي: لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية من الناحية الدستورية أو القانونية

أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه لا مجال لتأجيل الإنتخابات الرئاسية من الناحية الدستورية أو القانونية ولا مجال أن يكون هناك أي احتمال لتأجيلها خاصة في ظل حالة الأمن والاستقرار الذي تنعم به الدولة .

وأضاف رئيس الحملة الانتخابية، أن المصريين بالخارج هم محل اهتمام وتقدير من قبل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لأنهم حلقة وصل ما بين البلاد التي يعيشون فيها ووطنهم الام وهم سفرائنا في الخارج أيضا.

وأشار “فوزى”، إلى أن التصويت للمصريين بالخارج جائز ببطاقة الرقم القومي حتي وإن كانت منتهيه الصلاحيه ، لأن ذلك من الضوابط التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للإنتخابات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمنعقد الآن بمقر الحملة الرسمي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وسط حضور إعلامي مكثف.

وتعلن الحملة الرسمية بدء الدعاية الرسمية اليوم، وذلك بعدما أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد بدء الحملات الرسمية والدعاية اليوم 9 نوفمبر، وفقًا للجدول الزمني المعد من قبل.