«الاستخدام الآمن للإنترنت».. محاضرة لأولياء الأمور بمركز الموهوبين بجنوب سيناء

أقام المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية في العاصمة طور سيناء، اليوم الخميس، محاضرة عن «الاستخدام الآمن للإنترنت»، وذلك تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عام عادل عتلم، وكيل المديرية. وجاء بحضور مجموعة من أولياء الأمورومجلس الأمناء والآباء والمعلمين عنهم أحمد السيد سليم، نائبًا عن رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمود عبدالبديع، وإبراهيم نايل.
تأتي المحاضرة ضمن خطة المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي للعام الدراسي 2023/2024، وتهدف هذه الدورة إلى إلى رفع وعي أولياء بما يتعلق بمفهوم الرقمنة والاستخدام الآمن للإنترنت والعمل على تحسين قدراتهم على فهم المعلومات المقدمة وكيفية تطبيقها في الحياة العملية والاستفادة منها، وكيفية متابعة أبنائهم عبر تصفحهم الإنترنت.
ألقى المحاضرة أحمد نصر الدين عبدالسلام، مسؤل التعلم الذكي بالمديرية، وخبير تكنولوجيا التعليم قدم خلالها مجموعة من النصائح لأولياء الأمور للحفاظ على سلامة أطفالهم عبر الإنترنت منها: إعدادات تقنيّة لحماية الأطفال عبر الإنترنت من خلال تفعيل "البحث الآمن" على متصفحك. حيث تحتوي معظم محركات بحث الويب على وظيفة "البحث الآمن" والتي تسمح للوالدين بتحديد المحتوى الذي يمكن لأطفالهم الوصول إليه أثناء اتصالهم بالإنترنت.
كما توجد عادةً أيقونة "الإعدادات" على الصفحة الرئيسية لمتصفح الويب وتكون غالبًا على شكل دولاب صغير، ثم عن طريق بإستخدام "إعدادات الخصوصية" الصارمة على التطبيقات والألعاب الإلكترونية، موجهًا بتغطية كاميرات الويب عند عدم استخدامها.
كما عرج المحاضر على موضوع التنمر الإلكتروني، موضحًا أن التنمر الإلكتروني هو التنمر الذي يحدث عبر الأجهزة الرقمية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية.
ويمكن أن يحدث التنمر الإلكتروني من خلال الرسائل النصية القصيرة والمراسلات المختلفة والتطبيقات أو عبر الإنترنت في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ يمكن للأشخاص عرض المحتوى ومشاركته.
وأضاف: “يتضمن التنمر الإلكتروني إرسال محتوى سلبي أو مسيء أو خاطئ أو مؤذي عن شخص آخر أو نشره أو مشاركته. ويمكن أن يتضمن مشاركة معلومات شخصية أو خاصة عن شخص آخر مما يسبب الإحراج أو الإذلال”.
كما لفت إلى أن الأماكن الأكثر شيوعًا التي يسودها التنمر الإلكتروني هي وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الفيس بوك والرسائل النصيّة القصيرة وفي تطبيقات مثل الواتس آب.