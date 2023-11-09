حملة السيسي تطالب داعميها بالتبرع إلى حسابات المؤسسات الأهلية لدعم أهالي غزة

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: صدر لنا توجيه واضح من المرشح الرئاسي نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد قرر تخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية.



كما دعت الحملة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة التي كانت تنوى إلي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها الي حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمنعقد الآن بمقر الحملة الرسمي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وسط حضور إعلامي مكثف.

وتعلن الحملة الرسمية بدء الدعاية الرسمية اليوم، وذلك بعدما أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد بدء الحملات الرسمية والدعاية اليوم 9 نوفمبر، وفقًا للجدول الزمني المعد من قبل.



وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.