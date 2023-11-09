دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة بمؤتمر صحفي لحملة السيسي

دعا المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الأشقاء في فلسطين ضحايا الحرب الدائرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمنعقد الآن بمقر الحملة الرسمي وسط حضور إعلامي مكثف.

وتعلن الحملة الرسمية بدء الدعاية الرسمية اليوم، وذلك بعدما أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد بدء الحملات الرسمية والدعاية اليوم 9 نوفمبر، وفقًا للجدول الزمني المعد من قبل.



وقد أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.