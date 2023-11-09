حضور إعلامي كبير بالمؤتمر الثاني للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

يشهد المؤتمر الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حضورا إعلاميا كبيرا، لتغطية فعالية الحملة، حيث تعقد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بمقر الحملة الرسمية للحملة؛ مؤتمرها الصحفى الثانى للبدء في حملة الدعاية الانتخابية للمرشح.

وذلك بعدما أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد بدء الحملات الرسمية والدعاية اليوم 9 نوفمبر، وفقًا للجدول الزمني المعد من قبل.

وقد أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.