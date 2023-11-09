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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"السكة الحديد": تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا/ منوف/ القاهرة

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلن المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد  تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا / منوف / القاهرة.

وقد تقرر اعتبارًا من الغد تشغيل قطار رقم  1191  القاهرة / طنطا بتركيب 6 عربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من محطة القاهرة  الساعة 03:50 عصرًا، ويصل محطة طنطا الساعة 06:30 مساء، واعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 /11 /2023 تشغيل قطار رقم 1190  طنطا / القاهرة  يقوم من محطة طنطا الساعة 04:40 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 صباحًا بنفس التركيب الوارد به قطار 1191 لمحطة طنطا.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد بعض القطارات كالتالى طبقاً للجداول المرفقة:

- قطار 529 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 يقوم من القاهرة الساعة 11:10 مساءاً ويصل منوف الساعة 01:05 صباح اليوم التالى.

- قطار 551 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة  03:00 عصراً ويصل طنطا الساعة 06:10 مساءً.

- قطار 535 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة 05:15 صباحاً ويصل طنطا الساعة 08:45 صباحًا.

-  قطار 512 ( تحيا مصر ) منوف / القاهرة اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023 يقوم من منوف الساعة 04:00 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحًا.

- قطار 548 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 02:35 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 06:00 مساءً.

- قطار 534 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 08:45 صباحًا.

- قطار 556 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف يقوم من طنطا الساعة 06:30 مساءاً ويصل منوف الساعة 07:40 مساءً.

- قطار 550 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة  يقوم من طنطا الساعة 03:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 06:55 مساءً.

- قطار 554 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 08:30 مساء.

- قطار 524 ( تحيا مصر ) القناطر الخيرية / القاهرة يقوم من القناطر الخيرية الساعة 03:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 03:50 مساءً.

- قطار 546 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف  يقوم من طنطا الساعة 12:50 ظهراَ ويصل منوف الساعة 01:55 ظهرًا.

والهيئة لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

هيئة السكة الحديد خدمة جديدة عربات ثالثة مكيفة خط طنطا منوف