فيتوريا يختار 25 لاعبا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين النهائية وتضم ٢٥ لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتي جيبوتي و سيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ واللاعبون هم :



محمد الشناوي



محمد صبحي



أحمد الشناوي



محمد هاني



عمر كمال



علي جبر



محمد عبد المنعم



أحمد سامي



رامي ربيعة



محمد حمدي



أحمد فتوح



طارق حامد



مروان عطية



محمد النني



أمام عاشور



أحمد سيد زيزو



محمود حمادة



حمدي فتحي



محمد صلاح



مصطفي فتحي



مصطفي محمد



محمد شريف



محمود حسن تريزيجيه



عمر مرموش



حسين الشحات



تقام مباراة منتخب مصر و جيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصراً.