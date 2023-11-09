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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأونروا: مقتل 99 من موظفينا في غزة

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة
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قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن 99 من زملائنا قتلوا في قطاع غزة، ونسعى إلى حل للوضع الكارثي في قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية». 

وأضاف، أنه زار عددا من المدارس التي لجأ إليها الآلاف في قطاع غزة، وهناك أكثر من 150 مدرسة تابعة لنا مكتظة بالنازحين في غزة، إذ جرى تدمير أحياء بكاملها خلال الحرب، ولا يمكن تبرير أي انتهاكات للقوانين الدولية. 

وتابع: دفع السكان لتجميعهم في مناطق بلا بنى تحتية تهجير قسري، مؤكدا الحاجة إلى تدفق منتظم للمساعدات الإنسانية في غزة، إذ أن المساعدات الإنسانية لا تكفي لسد احتياجات غزة، ولا يمكن أن نخاطر بوقف الخدمات المقدمة لقطاع غزة.

قطاع غزة قصف اسرائيلي