القاهرة الإخبارية: 6 شهداء و7 مصابين جراء اقتحام الاحتلال لجنين

أفادت دانا أبو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الضفة الغربية، باستشهاد 6 أشخاص ووقوع 7 مصابين جراء اقتحام الاحتلال لجنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مستهدفًا المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوًا وبحرًا وبرًا، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع، ومنع دخول الوقود والمساعدات الحيوية، ما يزيد من تعقيد وخطورة الوضع على حياة المدنيين وينذر بكارثة إنسانية.