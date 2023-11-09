"راعي مصر": ٣٣٨ قافلة طبية وبرتوكولات تعاون وتسليم منازل وأدوات مدرسية ودعم مادي للفئات الأولى بالرعاية

الخميس 09/نوفمبر/2023 - 12:59 م

أصدرت مؤسسة "راعي مصر" للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تقريرا بشأن أنشطتها في المحافظات خلال شهر أكتوبر الماضي؛ لدعم الفئات الأولى بالرعاية في إطار جهود الحماية الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة على كافة المستويات.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقا بكل المحافظات، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأوضحت المؤسسة - في تقريرها - أنه تم تنفيذ ٣٣٨ قافلة طبية في ٢٠محافظة بتخصصات مختلفة (الباطنة - العظام - الرمد - الأطفال - الجلدية - النساء)؛ للكشف بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية، حيث استفاد من خدمات هذه القوافل ما يقرب من 90 ألف مريض.

كما نظمت المؤسسة على مدار ثلاثة أيام المؤتمر السنوي للأرامل والأيتام الحادي تحت شعار "قادرة على التحدي" في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمرو شارك بالمؤتمر أكثر من 400 سيدة وطفل من الأرامل والأيتام من الفئات الأولى بالرعاية بمختلف محافظات مصر.

وشاركت مؤسسة راعي مصر للتنمية في الحملة الشعبية للتبرع بالدم التي أطلقها التحالف الوطني، وذلك لإنقاذ حياة الأشقاء الفلسطينيين جراءالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما قامت المؤسسة بتسليم ٢٥منزلا بعد تأهيلهم وترفيقهم بالخدمات لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية في محافظات الوجه القبلي فضلا عن تسليم أجهزة عرائس ضمن مبادرة فرح قلبي بمحافظة المنيا التي أطلقتها المؤسسة.

كما وقعت راعي مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات وذلك لدعم أوجه التعاون المشتركة بين المؤسستين وخدمة الأطفال حديثي الولادة والأطفال حتى 16عاما بالكشف وتقديم العلاج.

كما وقعت المؤسسة بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للتكرير لتمويل بعض أنشطة المؤسسة مثل القوافل الطبية والطلاب المتفوقين والمشروعات الصغيرة والعمليات الجراحية للفئات الأولى بالرعاية.

وقامت المؤسسة بسداد مصروفات مدرسية وجامعية لـ٢٣٠طالب ومنح ١٥٤ أسرة إعانات معيشة فضلا عن صرف أدوية لحالات مزمنة تصل لـ 43 أسرة وتوزيع اجهزه وأثاث منزلى للأسر وعرائس لعدد ٣٠ أسرة، كما قامت المؤسسة بسداد مديونيات مرافق وإيجارات وقضايا لعدد ٢٠أسرة وتوزيع كراتين سلع مواد غذائية لـ١٠ أسر.

1

2