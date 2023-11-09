الخطيب يشارك في جنازة والدة زوجة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

تواجد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في جنازة والدة زوجة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء التي توفيت اليوم الخميس.

وتشيع جنازة والدة زوجة العامري فاروق اليوم الخميس، من مسجد السيدة نفيسة بعدما توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وحضر محمود الخطيب لجنازة والدة زوجة نائبه، بعد عودته من السعودية عقب أداء مناسك العمرة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويغيب العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن تشييع جنازة والدة زوجته حيث يتواجد حاليا في العناية المركزة بإحدى المستشفيات إثر الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها يوم الثلاثاء الماضي، أثناء تواجده في مقر القلعة الحمراء بالجزيزة.

وكان العامري فاروق قد أجرى 4 عمليات جراحية خلال اليومين الماضيين، بعدما تعرض إلى نزيف حاد في المخ الذي أدخله في غيبوبة كاملة.

كما حضر الجنازة الإعلامي أحمد شوبير، ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي

