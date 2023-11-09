طائرة مساعدات سعودية تصل مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة

وصلت طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، في نبأ عاجل أذاعته إكسترا نيوز - منذ قليل.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إغاثية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنًا، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.