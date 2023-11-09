سد وادي الجيبي ينقذ مناطق حيوية بدهب من السيول الجارفة

نجح سد وادي الجيبي المقام على أحد الأودية الفرعية لوادي دهب في تقليل أخطار السيول المؤثرة على طريق دهب - نويبع وكمين سعال، وخطوط الغاز وأبراج الكهرباء من خلال حجز كميات مياه تصل إلى مليون مترًا مكعبًا؛ وذلك في ضوء العاصفة المطرية التي تعرضت لها مدينتي دهب ونويبع أواخر الشهر الماضي.

ويعد سد وادي الجيبي بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء أحد الأودية الفرعية بوادي دهب ويبعد مسافة ٢٩ كيلوعن مدينة دهب و٤٤ كيلو عن مدينة نوبيع وهذا الوادى جرى إنشاء حاجز وسد عليه الحاجز والسد ركاميين مغطيين بطبقة من الدبش بالمونة الحاجز طوله ٤٥٠ متر وارتفاع ٣ أمتار والسد ارتفاعه ٨ أمتار وطوله ٢٢٠متر والسعة التخزينية للسد والحاجز مليون متر مكعب، و بحيرة السد والحاجز امتلأت بالكامل والمياه حاليًا تمر من أعلى السد .

ويهدف إنشاء السد حماية طريق دهب نوبيع وحماية كمين سعال نوبيع وخطوط الغاز وابرابج الكهرباء وتغذية الخزان الجوفى بالمنطقة حيث يوجد مزارع بالمنطقة تعتمد على الخزان الجوفي السطحي.

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