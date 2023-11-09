ميدبنك يشارك في اليوم العالمي للادخار ضمن فعاليات الشمول المالي

أعلن ميدبنك مشاركته في فعالية الشمول المالي بمناسبة "اليوم العالمي للإدخار" والتي تأتي تحت رعاية البنك المركزي المصري، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر.

تهدف الفعاليات إلى تحقيق الاستقرار المالي في القطاع المصرفي لتلبية الاحتياجات المالية لفئات المجتمع وخاصةً الفئات المهمشة، حيث يعتمد البنك المركزي بشكل أساسي على البنوك لتحقيق الشمول المالي، ويعمل دائمًا على تقديم العديد من التسهيلات والإجراءات لتمكين الأفراد كافةً للوصول للخدمات والمنتجات المصرفية وكذلك لإدارة شئونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالي.

تأتي فعالية اليوم العالمي للإدخار في إطار استراتيجية الدولة الخاصة بتحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز اليات الشمول المالي والتحول الرقمي، ودعم وتمكين جميع فئات المجتمع لرفع وعيهم المالي. وفي ذلك الإطار، يحرص ميدبنك على تشجيع الشباب على الإدخار من خلال تنظيم ندوات توعية عن الشمول المالي وتقديم الخدمات المصرفية والحلول البنكية التي تتناسب مع كل فئات المجتمع، فضلاً عن تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا ونشر الوعي المصرفي لديهم.

تهدف فعالية اليوم العالمي للإدخار كل عام إلى ترويج ونشر الوعي لدى المجتمع بأهمية و فوائد الإدخار، بحيث يستطيع كل فرد اتباع أساليب بسيطة تؤدي إلى تعظيم الفائدة على الإدخار لتحقيق مستويات أعلي من الرفاهية والسعادة.

صرحت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية: "سعداء بالمشاركة في جميع فعاليات الشمول المالي و نحرص دائماً على دعم جهود الدولة والبنك المركزي في تحقيق مؤشرات أعلي للشمول المالي عام بعد عام. فالبنك دائماً ما يضع عملائه على رأس أولوياته لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية، وقد عمل بالفعل على تقديم ندوات خاصة بالشمول المالي للشباب تحت شعار "نعمل لمستقبلك" منذ طرح البنك المركزي لمبادرة الشمول المالي ونتعهد أن نستمر في رفع الوعي عن الشمول المالي من خلال مشاركتنا في كافة الفعاليات و منها اليوم العالمي للإدخار لنشر الوعي عن أهمية الإدخار وأثره الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع."

جدير بالذكر أن ميدبنك عقد ندوات تثقيفية في محافظات مصر لأكثر من 1500 شخص لرفع الوعي المالي في العام الماضي، والتي شملت محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد، بجامعة حلوان وجامعة ٦ أكتوبر ونادي بورسعيد الرياضي، في إطار فعاليات الشمول المالي للاحتفال باليوم العالمي للشباب خلال العام الماضي.وكذلك قام ميدبنك بعقد ندوات هذا العام في جامعة الجلالة ومركز شباب المعادي وأيضا في محافظة بني سويف من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة .