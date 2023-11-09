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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الأمم المتحدة": العنف ضد الفلسطينيين وصل إلى مستويات غير مسبوقة

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث
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قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتن جريفيث، إننا نحتاج إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، فوقف إطلاق النار يتيح فرصة تقديم الخدمات لغزة.

وأوضح جريفيث خلال كلمته في مؤتمر صحفي بباريس، أن العنف ضد الفلسطينيين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدًا أنه لا يمكن إتاحة الفرصة لزيادة التصعيد في غزة.

وتابع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة: شاهدنا الاحتجاجات بجميع أنحاء العالم على الوضع بغزة، ويجب العمل على إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وأعرب عن أسفه على مقتل موظفي أونروا في غزة.

الأمين العام للأمم المتحدة التصعيد في غزة مؤتمر صحفي بباريس