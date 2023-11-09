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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة الفلسطينية: 40% من شهداء غزة أطفال

قصف غزة
قصف غزة
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أكدت وزارة الصحة  الفلسطينية، اليوم، إن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي بلغ أكثر من 10 مواطن، مضيفة أن 40% من الشهداء من الأطفال.

وأضافت الوزارة أن هناك أزمة كبيرة تتعلق بنقص المستلزمات الطبية للمستشفيات في قطاع غزة، والتي يعالج فيها المصابين جراء القصف المتكرر على القطاع، وأن المساعدات التي تدخل القطاع عبر معبر رفح البري لا تكفي الاحتياجات.

ويأتي ذلك في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة؛ إذ أعلنت تل أبيب تصفية إبراهيم أو مغصيب، أحد أهم عناصر حركة حماس والمسؤول عن تطوير المنظومة الصاروخية المضادة للدروع لدى حماس.

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