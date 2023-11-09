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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قافلة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح
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قالت مؤسسة الهلال الأحمر المصري، إن قافلة مساعدات إغاثية تابعة لمؤسسة الهلال الأحمر ستدخل اليوم إلى قطاع غزة، بعد انتهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، مؤكدة أن أكثر من 106 شاحنات مساعدات دخلت القطاع خلال الفترة الماضية.

وفي بيان صادر  عن المؤسسة، أكدت أن تلك المساعدات تسلمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتتولى توزيعها على المستشفيات والمواطنين المتضررين في القطاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي أثيرت معلومات حول التوصل لهدنة في القطاع لمدة ثلاثة أيام برعاية مصرية أمريكية، ولخروج المحتجزين من الجنسيات الأجنبية في قطاع غزة.

الهلال الأحمر المواطنين المتضررين عبر معبر رفح شاحنة مساعدات