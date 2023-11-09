ملك خفاجى تودع بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023

ودعت المصرية ملك خفاجى بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023، بعد خسارتها فى نصف نهائى البطولة أمام الماليزية راشيل أرنولد بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 8-11 ، 11-7 ، 11-4 ، 6-11 ، 11-4 .

وبهذه النتيجة تتأهل أرنولد صاحبة الملعب والجمهور إلى نهائى البطولة بانتظار الفائز فى مباراة المصرية نور الطيب لاعبة وادى دجلة، والماليزية سيفاسنجارى سوبرامانيام.

وتقام البطولة خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.