الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد إسرائيل بسبب ارتفاع عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين.. ويصف تكتيكات الاحتلال بالـ"خاطئة بشكل واضح".. وإسبانيا تمنح "جوتيريش" وساما فخريا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن سقوط عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة يشير إلي أن تكتيكات إسرائيل خلال عدوانها علي القطاع "خاطئة بشكل واضح"، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية الخميس.

واضاف: "عندما ينظر المرء إلى عدد المدنيين الذين قتلوا في العمليات العسكرية (الإسرائيلية)، فان هناك خطأ واضح ".

وأدلى جوتيريش بهذه التصريحات بينما تواصل إسرائيل مهاجمة غزة جوا وتوسيع عمليتها البرية وفرض حصار كامل على 2.2 مليون شخص في غزة، متجاهلة الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والتوقف مؤقتا في الحرب.

ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلي أكثر من 10,000 شهيدا، بينهم آلاف الأطفال، في العملية الانتقامية الإسرائيلية، التي دخلت شهرها الثاني الآن، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة: "من المخالف لمصلحة إسرائيل أن ترى كل يوم الصور الرهيبة للاحتياجات الإنسانية الدراماتيكية للشعب الفلسطيني، هذا لا يساعد إسرائيل فيما يتعلق بالرأي العام العالمي."

فيما قلدت الحكومة الإسبانية، جوتيريش، وسام "كارلوس الثالث"، بسبب دوره في الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين، وسط الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأوضحت إيزابيل رودريجيث المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية: "إن أنطونيو جوتيريش تألق طوال مسيرته السياسية والدولية من خلال دفاعه عن الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان"، بحسب "فرانس برس".

وتابعت: "إن التزامه كان واضحا بشكل خاص... في الأسابيع الأخيرة في أزمة غزة، في الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق المدنيين الفلسطينيين".

ويأتي منح هذا الوسام الفخري الذي صادق عليه مجلس الوزراء في وقت يتعرض الأمين العام للأمم المتحدة لانتقادات في إسرائيل التي اتهمته بـ"التحيز" في الصراع.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني الذي وصفه بأنه تحول إلى مقبرة للأطفال.