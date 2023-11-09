المفوض العام للأونروا: أحياء كاملة سويت بالأرض في غزة

حذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من التداعيات الخطيرة للحرب في غزة، مؤكدا أن أحياء كاملة سويت بالأرض في غزة، وأيضا مساجد وكنائس ومدارس دمرت.

وأعرب لازاريني، خلال مؤتمر دعم غزة المقام بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور عدد كبير من القادة والمسؤولين، عن قلقه الشديد لتوسيع دائرة الصراع خارج قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوضع في غليان بالضفة الغربية.

وقال المسؤول الأممي، إنه منذ بدء الحرب سقط 99 من موظفي الوكالات الأممية في غزة، واصفا ما يحدث في غزة يرقى إلى "العقاب الجماعي".

ودعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدا أن حجم المساعدات التي تصل غزة عبر رفح ليس كافيا على الإطلاق، ويجب فتح كل المعابر مع قطاع غزة من بينها معبر كرم أبو سالم.