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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمم المتحدة: الوضع في غزة مأساوي ومروع.. ويجب التوصل لوقف إطلاق النار

وكيل الأمين العام
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
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قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن ممارسات حركة حماس لا تبرر الحرب على الفلسطينيين، مشددا على أن الوضع في قطاع غزة مأساوي ومروع واستمراره كارثة.

ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال مؤتمر دعم غزة المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى أهمية وجود أكثر من نقطة عبور للمساعدات إلى غزة، كما يجب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بما في ذلك الوقود.

وأوضح أن عدد القافلات التي تدخل إلى غزة قليل، وأن هذه المساعدات ليست سوى فتات، مطالبا بالتوصل إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، محذرا من أن الصراع الحالي مثل الحريق الذى قد يمتد إلى المنطقة بأسرها ولا يمكن التنبؤ بتطوره ما لم تبذل الجهود الدبلوماسية والسياسية والإنسانية.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مؤتمر دعم غزة باريس عبور للمساعدات إلى غزة