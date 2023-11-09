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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما في حادث بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة منيا القمح، صباح اليوم الخميس، التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما،  إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها على الطريق الإقليمي السعديين - بني صالح، أمام الضغط العالي في نطاق دائرة مركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مامور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود إشارة، من مستشفى السعديين المركزي بوصول، جثة شخصين بهم إصابات مختلفة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة منيا القمح، التي صرحت بالدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم لدفنهم عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.

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